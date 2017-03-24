Міськрада не підтримала прихильників блокади Донбасу

24.03.2017 Поділитися

Депутати Полтавської міськради не підтримали ініціативу щодо звернення депутатів міськради до Президента України та інших органів щодо блокади торгівлі з Російською Федерацією та торгівлю із ОРДЛО.

За результатами голосування депутатам не вистачило голосів. 19 депутатів підтримали Проект рішення, 5 проголосували проти, 9 депутатів утрималися, а ще 9 – не голосували.

Нагадаємо, на позачерговій сесії обласної ради також не вдалося прийняти звернення, оскільки не вистачило кількості депутатів у залі засідань. З 84 депутатів на сесію з’явилося 29. Для того, щоб почати засідання, за регламентом у залі має бути 43 депутати. Основна причина прогулів – політична.

Довідково: наприкінці січня громадські активісти та ветерани війни на Сході почали блокувати залізничні шляхи, якими везуть вугілля з окупованих території для підконтрольних Україні ТЕС. 13 березня спецпризначенці розігнали один із блок-постів, що блокував торгівлю. Після декількох мітингів під ОДА активісти закликали обласну владу звернутись до керівництва держави. Вимоги – звільнення затриманих, припинення економічних відносин з «ДНР» та «ЛНР», визнання Росії агресором, ухвалити закон «Про тимчасово окуповані території» та звільнити Міністра МВС Авакова – вважають в облраді.

Віктор Карпенко