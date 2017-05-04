А міст і нині там?

04.05.2017 Поділитися

Ще розумний грек Геракліт у сиву давнину дійшов думки, що все на світі pantarei. Торкнулася ця заувага й транспортного мосту через Сулу під Лубнами – справді, «все тече, все змінюється». Певно, той міст і постояв би ще не один десяток років, але в середині минулого століття мостобудівники не проектували свій витвір під 50-тонні вантажівки…

Коли минулого року великовагові вантажівки нафтовиків розвалили міст на Лохвиччині, й лубенці почухали потилиці. Після традиційного для українського автодору «весняного сходження асфальту» їхній міст лякав тріснутими балками, розколами опор, глибокими ямами на покритті, зламаними подекуди перилами. Тож цей злощасний аварійний міст нещодавно став місцем паломництва депутатів та посадовців різних рівнів. На оглядини прибули депутат обласної ради Руслан Ляшко (разом з представниками Засульської громади заміряв рулеткою тріщини в опорах, щілини між плитами, оглянув іржаву арматуру), начальник служби автомобільних доріг в Полтавській області Володимир Трояновський з київськими спеціалістами мостобудування (теж провели свою фотосесію під мостом в наближених до екстриму умовах), народний депутат України Костянтин Іщейкін.

Полеміка очільників стосовно аварійності мосту та шляхів її подолання продовжилася на розширеній колегії Лубенської райради за участю громадськості, представників влади та засобів масової інформації. Тож інформуємо про її перебіг усіх зацікавлених у безпечному подоланні водної перешкоди під Лубнами.

Учасників наради мали б заспокоїти виголошені менеджерами запевнення, що міст буде відремонтований через півтора роки, а вартість проекту складе не більше 30 мільйонів гривень. Але людей-пішоходів і людей-водіїв хвилювало інше, принциповіше: «це буде реконструкція чи капітальний ремонт?».

Бо якщо майбутній виконавець робіт, київська фірма «Мостопроект» воліла б керуватися висновком Державного агентства автомобільних доріг України 2009 року, яким міст визнали «частково непрацездатним» (що не потребує заміни опор) то депутат обласної ради Руслан Ляшко продемонстрував інший висновок тієї ж служби автомобільних доріг, вже за 2016 рік. Цим документом лубенському мосту присвоєно 5-ий ступінь аварійності і він визнаний непрацездатним – йдеться вже не про капітальний ремонт, а будівництво нового мосту. К.Іщейкін заявив, що вбачає в цій ситуації корупційну складову і буде змушений звернутись до Антикорупційного комітету та прокуратури.

Перед заінтригованими присутніми – аякже, повіяло звичними схемами – у зумисній фальсифікації зізнався начальник служби автомобільних доріг в Полтавській області Володимир Трояновський: «Висновок у 2016 році був зроблений після того, як впав міст на Лохвиччині й виникла небезпека обвалу лубенського, атож спеціалісти збільшили ступінь його аварійності, аби обмежити навантаження та убезпечити населення». Така собі брехня на благо…

Трохи заспокоїв полемістів директор науково-виробничої фірми «Мостопроект» Дмитро Каплинський. Він повідомив, що та «страшна тріщина» під лубенським мостом, яку всі активно фотографують та викладають в Інтернеті, насправді «нестрашна». Виявляється, тріснула стінка опори, яка утримує ґрунт, а власне тіло опори, яка тримає міст, можна буде побачити лише під час ремонту, коли знімуться плити. Експертна лабораторія обстежить опори і, якщо виникне потреба, вони будуть оновлені.

Добросовісний підхід спеціалістів до проблеми був схвально сприйнятий нарадою, та одразу й знівельований: міст вони відремонтують лише для проїзду легкового транспорту, а великогабаритний транспорт, мовляв, дисципліновано поїде об’їзними шляхами. Утім, лубенців розсмішили сподівання мостобудівників на сумління водіїв.

Конструктиву не виявилося і в підходах сторін до розв’язання проблеми об’їзду – представники Засульської об’єднаної територіальної громади бачать вихід в облаштуванні тимчасового шляху через колишню пристань, інші можновладці планують використати недобудоване Мгарське перехрестя із так званими «сліпими№, тобто, потенціно аварійними зонами. Хтось пропонує почекати рік і виготовити необхідну проектну документацію, хтось – за понтони.

Нардеп Костянтин Іщейкін наголосив на необхідності негайно ухвалити рішення. Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко підтримав нардепа, зазначивши, що об’їзд можливий лише за умови відповідного ремонту дороги з боку сіл Мгар та Калайдинці та узгодження багатьох технічних питань, схеми руху приміського транспорту тощо.

Олександр Назарець, журналіст

м.Лубни