Містяни почали святкувати 308 річницю Полтавської битви

26.06.2017 Поділитися

У міському музеї «Поле Полтавської битви» розпочалися заходи з нагоди 308 річниці Полтавської битви.

До свята у музеї відкрили виставку «Кроки незалежності: від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи». Також з лекцією виступив історик Сергій Павленко, який розповів про передісторію Полтавської битви та перспективи України в разі перемоги шведів та козаків у цьому бою.

У колекції представленої виставки — сучасні українські та УНРівські, російські, радянські й європейські поштові марки та конвертиюзу.

Тривають також заходи й екскурсії на території Музею Полтавської битви, працює містечко майстрів на території перед музеєм; проходять безкоштовні майстер-класи і показові мистецькі виступи.

Віктор Карпенко