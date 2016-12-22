Міжнародний фестиваль кіно закрили у Полтаві

22.12.2016 Поділитися

ХІІІ міжнародний фестиваль документального кіно «Docudays UA» завершив свої покази у Полтаві.

Фестиваль тривав рівно місяць, і за цей період організатори встигли також продемонструвати полтавським шануваьникам кіно стрічки на українську тематику. Загалом, були презентовані фільми, що демонструють реальні події часів Майдану.

Цьогорічною темою кінопоказів стала проблема прав людини та їх захисту. Було представлено фільми як українських так і зарубіжних режисерів. Серед них: «Заробітчанський шлях» Олени Федюк, «Про чоловіків та війну» Лорана Бекю – Ренара, «Задириста горобка» Нанфу Вонга та «Жіноча «Солідарність» Марти Дзідо та Пьотра Шлівовського.

– Такі фільми дають надію. Сподіваюсь, що у такі переломні часи для суспільства, представлені фільми допоможуть молоді змінитися самим та допомогти нашій країні – говорить режисер Сергій Лисенко.

Також організатори анонсували набір волонтерів на ХІV фестивалю«Dоcudays UA», який відбудеться у Києві з 24 до 31 березня. Кожен охочий може подати заявку на офіційному сайті фестивалю до 25 лютого 2017 року.