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​Мобільний офіс праці Рекрутобус PL розпочинає всеукраїнський тур

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​Мобільний офіс праці Рекрутобус PL розпочинає всеукраїнський тур

Де шукати роботу в Польщі, як не потрапити до рук шахраїв і чи варто працювати легально? На ці та інші запитання дадуть відповідь працівники мобільного офісу праці „Рекрутобус.PL”, який від 25 травня вирушає в тур містами України. Це проект нової інформаційної кампанії польської агенції працевлаштування EWL Group, яка виступає за легальне та безпечне працевлаштування українців у Польщі.

Протягом останніх років все більше громадян України вбачає у Польщі можливість хорошого заробітку. Згідно з даними державних урядів праці, у 2016 році польські роботодавці працевлаштували рекордну кількість іноземців. З понад 1,3 мільйонів дозволів на працевлаштування за кордоном, наданих іноземцям, вражаючі 96% припадають на громадян України.

При такому значному масштабі працевлаштування українців в Польщі, все більшого значення набуває необхідність інформування про права й обов'язки працівників. Особливу потребу мають невеликі міста та села, в яких доступ до інформації може бути більш ускладненим. Особи з таких регіонів часто стають жертвами шахраїв, або ж шукають роботи самостійно, що, в свою чергу, часто закінчується негативними наслідками та проблемами для самих працівників.

  • -Ми плануємо розповсюдити та донести конкретну інформацію щодо роботи в Польщі до таких груп осіб, які ще не мали можливості дізнатися більше про польський ринок праці, - каже Анджей Коркус, голова EWL Group, організатор проекту Rekrutobus.PL. - Окрім інформування, ми також представимо найцікавіші пропозиції робіт від польських роботодавців, якими українці зможуть скористатися протягом літньо-осіннього сезону.

Це перший всеукраїнський проект, який реалізує польська агенція працевлаштування на території України. Автобуси, які відвідають міста і регіони України, будуть пристосовані до проведення розмов з кандидатами. Завдяки системі електронної реєстрації, організатори зможуть прийняти заявки працівників безпосередньо у день візиту Рекрутобусу до міста чи селища.

Кампанія триватиме до кінця вересня й охопить близько 12-ти областей України (Київську, Львівську, Тернопільську, Івано-франківську, Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Полтавську, Одеську, Харківську, Черкаську та Миколаївську).

На офіційній сторінці кампанії можна знайти актуальний план візитів Рекрутобусу до кожного регіону. Більше інформації про проект „Рекрутобус.PL” можна знайти на сторінці www.rekrutobus.pl 

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