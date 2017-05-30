Монаху в РФ подарували джип за 6 млн рублів

30.05.2017 Поділитися

Про це пише видання «Відкрита Росія». У Єпископа Ливенського і Малоархангельского Нектарія, який вже 15 років є монахом, виявили Land Cruiser V8 вартістю 6 млн рублів.

Авто зареєстровано особисто на Нектарія (по паспорту Микола Селезньов). Номери на машині теж елітні – такою ж серією володіє уряд Орловської області.

В Орловській митрополії заявили, що машина – подарунок агрохолдингу в подяку за служіння святого отця. «Ніякого прояву користолюбства в цьому немає. І на малолітражці по нашим дорогам особливо не поїздиш», – додав керівник інформаційно-аналітичного відділу митрополії Євген Борисов.

«ОБ» писав, що в церквах і монастирях Європи зберігаються десятки кісток і черепів тих самих святих.