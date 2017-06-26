Моральна деградація української влади: гарненькі фаворитки на високих посадах (рос.)

26.06.2017 Поділитися

Завтрак с замминистра

13 июня заместительница министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева на благотворительном аукционе электронной системы ProZorro выставила на продажу завтрак в своей компании со стартовой ценой 100 гривен. Средства, полученные за этот лот, планируется пустить на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детской клиники Института нейрохирургии в Киеве.

24-летняя (ныне 25-летняя) Анастасия Деева была в обход конкурсной процедуры назначена заместителем министра МВД в ноябре 2016 года. Это вызвало скандал в украинской политике, который быстро замяли. В Интернете были распространены ранее снятые фото замминистра из соцсетей в стиле ню и топлесс, в откровенных позах. Однако это также никак не отразилось на стабильности положения молодой назначенки: Министр МВДАрсен Аваков назвал инсинуации с фото ханжеством.

Что есть ханжество, а что – аморальность

Этот случай резко контрастирует с происшествием четырехлетней давности, когда в марте 2013 года СМИ распространили фото из соцсети пресс-секретаря прокурора Сумской области Юлии Недокус. Фривольное фото без обнаженки, единственное подобное на странице Недокус, послужило журналистам-грантоедам поводом для скандала: сотрудницу правоохранительного органа обвинили в аморальности. Вскоре она уволилась из прокуратуры по собственному желанию.

Причем фото было снято задолго до назначения Юлии на должность – в 2009 году. Его просто раскопали, целенаправленно выискивая компромат на власть. До скандала Недокус, в отличие от Деевой, полноценно исполняла свои служебные обязанности. И хотя никакие формальные нормы молодая женщина не нарушала, такое «пятно» на биографии было признано несовместимым со статусом сотрудника прокуратуры.

Глядя на фотографию Юлии Недокус от 2009 года, не покидает ощущение, что лишать работы за подобную малость – и есть настоящее ханжество. А назначать на должность целого заместителя министра (госслужащий II категории!) лицо, систематически снимающееся в эротических фото – действительно аморально.

Откуда дровишки?

Однако не за эротические же фото Анастасию Дееву назначили на должность. Оставляя за скобками внешние данные назначенки, нужно признать – что она типичный продукт властной системы, особенно удачно выстреливший после 2014 года.

До 2014 гг. Анастасия Шмалько (девичья фамилия Деевой) была помощницей министра иностранных дел Леонида Кожары, ряда народных депутатов и доверенным лицом кандидатов в нардепы. В общем – типичная карьера молодой помощницы престарелых «папиков».

Впервые Деева заявила о себе публично июне 2015 года, когда дала интервью гламурному изданию Style Insider. Её представили как «политолога» Анастасию Франк. Фамилию Шмалько она сменила на Дееву через год, когда, судя по информации на её странице, вышла замуж. Её отца Евгения Шмалько в том же июне 2016 киевские зоозащитники обвинили в живодерстве (издевался над собакой) и нападении на женщину, которая попыталась защитить животное.

В июне 2016 года редакция образовательной платформы Laba назвала Анастасию Дееву правой рукой на тот момент первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе и советником министра МВД.

То, что Деева не занимается в МВД ничем, совершенно очевидно. Будучи заместителем министра по евроинтеграции, она более всего заботится о гендерном равноправии в полиции. Недавно на совещании в МВД министр Арсен Аваков перебил фразу своей заместительницы о том, что в патрульной полиции 27% женщин словами: «А если им разобьют сердце, кто будет работать?».

А карьера, межу тем, развивается стремительно. В апреле Анастасия Деева была назначена на должность члена Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции и награждена орденом «Женщина. Мир. Безопасность».

Дурной пример заразителен. В апреле этого же года заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика назначена юная длинноногая брюнетка Наталья Бойко, не имеющая ни малейшего опыта работы и каких-либо особых способностей.

За такие фото тогда увольняли.

< А за такие фото сейчас дают ордена

< А вообще-то - симпатичная

Заместитель министра энергетики. Тоже симпатичная