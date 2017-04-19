Мотивація студентів Гарварду в пам’ятці з 15-ти пунктів

19.04.2017 Поділитися

1. Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, присниться твоя мрія, але якщо ти зараз вчишся, то втілиш свою мрію в життя.

2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді, все ще рано.

3. Мукавчення всього лише тимчасова. Мука незнання - невігластво - вічне!

4. Навчання - це не час. Навчання - це зусилля.

5. Життя - це не тільки навчання, але якщо ти не можеш пройти навіть через цю її частину, як ти будеш знати, на що здатний?

6. Насолоджуйся можливістю постійного зростання.

7. Вчися робити все раніше, вчися докладати зусиль, вчися пожинати результати.

8. Не всі можуть досягти успіху в усьому. Але успіх приходить тільки із самовдосконаленням і рішучістю.

9. Час ніколи не стоїть, але якщо ти нічого не робиш - проноситься з величезною швидкістю.

10. Лідери є в усьому. Кожен гідний стати лідером у своїй галузі.

11. Люди, які вкладають щось в майбутнє, - реалісти.

12. Твій успіх прямо пропорційний твоїй швидкості сприйняття, знаходження та обробки інформації.

13. Сьогодні ніколи не повториться.

14. Навіть зараз твої конкуренти гортають розумні книги.

15. Немає зусиль - немає прибутку!