Можемо знищити російські сили в Сирії за три дні: принц Саудівської Аравії заявив, що Путін – головна загроза для арабського світу

26.06.2017 Поділитися

«Я більше не збираюся м'яко ставиться до Путіна» – заявив принц Мухаммед Бен Салман і додав, що може знищити російські сили в Сирії за три дні.

«Це російські військові намагаються розширити тероризм на Близькому Сході і очевидно, що Росія допомагає терористам», – передає слова принца видання «AWDnews.com».

«Саудівська Аравія більше не буде м'яко ставитися до Росії, ми висунемо ультиматум Путіну. Якщо Росія продовжить свої безладні бомбардування, ми дамо зрозуміти, що будемо вживати заходи. Росія повинна мати на увазі, що наших військових можливостей буде достатньо, щоб знищити російські війська в Сирії за 3 дні», – заявив Мухаммед Бен Салман.

Спадкоємець відомий тим, що працює по 16 годин на день, дуже енергійний і амбітний. Останнім часом він в ряді випадків на прохання батька фактично представляв свою країну на найвищому рівні.