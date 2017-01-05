Музей ялинкових іграшок відкрили у Гребінці

05.01.2017 Поділитися

У дитячому садку м. Гребінки «Теремок» відкрили міні-музей ялинкових іграшок.

Ініціатором створення музею стала вихователька Валентина Кучеріна. Серед експонатів як старі іграшки, так і сучасні експонати, про це розповіла методист ДНЗ «Теремок» Ірина Ященко.

– У міні-музеї серед особливих експонатів є старі іграшки, 50-х, 60-х, 70-х років: величезний годинник, зірки, півні. Також діти власноруч виготовляли новорічні прикраси, які ми також представили – зауважила Ященко.

Загалом презентували близько 60 іграшок. У дитсадку обіцяють розширити експозицію та представити якомога більше старовинних виробів.

Віктор Карпенко