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«Музичний» туристичний маршрут розробили на Полтавщині

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«Музичний» туристичний маршрут розробили на Полтавщині

На Полтавщині розробили туристичний маршрут «Музична Полтавщина» для шанувальників творчості українських музикантів та композиторів.
Розробники маршруту розповіли про його особливості.
– Туристичний проект «Музична Полтавщина» простягається переважно у Глобинському районі. Він розрахований на 10 годин і 405 км шляху. Ми пройшли його у якості майбутніх туристів – розповідає Анатолій Чернов, голова ГО «Спілки екскурсоводів Полтавщини»
Першою зупинкою туристів-учасників стане Градизьк – батьківщина композитора і поета Олександра Білаша. Саме селище є цікавою історичною пам’яткою, адже воно було засноване ще за часів Київської Русі. У ньому є гімназія імені самого композитора, монумент в центрі селища, хата та музей, де збереглися особисті речі митця та перші музичні інструменти з нотами. Утримувачі музею розповіли цікаві факти з біографії Олександра Білаша.
Наступним етапом екскурсії буде відвідування батьківщини братів Майбородів. Композитори Георгій та Платон Майбороди народилися в Полехівщині. Проте мандрівникам мало що вдасться побачити, адже село було зруйновано ще 5 років тому.
Далі у маршруті йде батьківщина композитора Миколи Лисенка – Гриньки. Тут є дуб, посаджений його дітьми, музей пам’яті композитора та яскравий духовий оркестр місцевого будинку культури. Керівник оркестру є праправнуком слуги Миколи Лисенка, з яким композитор фактично пройшов весь життєвий шлях.
Завершуючим етапом екскурсії стануть села Землянки та Корещина. У цих місцях народилася Раїса Панасівна Кириченко. Місцеві жителі пишаються храмом Покрови Пресвятої Богородиці, зведеним коштом артистки.Тут збереглась хата, де жила Кириченко, а також школа-музей її імені. – Екскурсія буде своєрідною розвідкою до пам’ятних місць, пов’язаних з відомими українськими музиками, – додає Чернов.

На даний момент маршрут не діє через відсутність відповідної інфраструктури.Проте керівництво інфраструктури і туризму Полтавської ОДА пообіцяло вдосконалити цей маршрут: встановити вказівники до історико-культурних об’єктів, прокласти дороги, а вже потім запрошувати туристів.

Відділ моніторингу

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