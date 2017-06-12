«Мы такие разные, но все-таки мы вместе»: як Порошенко та Путін барикадуються та ставлять клітки для людей
|Поділитися
Сьогодні по всій Росії заплановані мітинги проти корупції. До них готуються не лише обурені росіяни, а й силовики, збудувавши на головному Тверському проспекті Москви барикади та поставивши протитанкові їжаки проти мітингарів.
Фото: Тверська готова до мирного мітингу
Фото: військова техніка біля Кремля
Та не Путіним єдиним. Соцмережі довго обурювалися «клітками», що поставили для людей під час робочого візиту Порошенка в Одесу.
Після того, як були оприлюднені фото і відео одеситів, які дивляться на президента через решіток (в той час як спеціально зібрана масовка зі студентів стояла біля Порошенко з плакатами «пане президенте, дякую за безвіз»), користувачі соцмереж заявили, що це принизливо і схоже на зоопарк.
Фото: "Пускай из клетки гавкают"
Віктор Карпенко