«Мы такие разные, но все-таки мы вместе»: як Порошенко та Путін барикадуються та ставлять клітки для людей

12.06.2017 Поділитися

Сьогодні по всій Росії заплановані мітинги проти корупції. До них готуються не лише обурені росіяни, а й силовики, збудувавши на головному Тверському проспекті Москви барикади та поставивши протитанкові їжаки проти мітингарів.



Фото: Тверська готова до мирного мітингу



Фото: військова техніка біля Кремля

Та не Путіним єдиним. Соцмережі довго обурювалися «клітками», що поставили для людей під час робочого візиту Порошенка в Одесу.

Після того, як були оприлюднені фото і відео одеситів, які дивляться на президента через решіток (в той час як спеціально зібрана масовка зі студентів стояла біля Порошенко з плакатами «пане президенте, дякую за безвіз»), користувачі соцмереж заявили, що це принизливо і схоже на зоопарк.



Фото: "Пускай из клетки гавкают"

Віктор Карпенко