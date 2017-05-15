М'ясо в Росії видаватимуть за картками: проект Мінпромторгу

15.05.2017 Поділитися

Російські міністри повернулися до теми допомоги малозабезпеченим громадянам. З 2018 року буде реалізовано програму видачі продовольчих карток, на яку планують виділити приблизно 300 млрд. рублів.

У Росії знову з'являться картки на продукти харчування. Вони видаватимуться тим росіянам, яких можна зарахувати до категорії малозабезпечених, тобто тим, чиї доходи не дотягують до прожиткового мінімуму. На видані картки вони зможуть купувати «свіже охолоджене м'ясо, рибу і свіжі овочі». Втім, розгулятися державним коштом у малозабезпечених не вийде. За підрахунками експертів, щомісячна сума, на яку можна буде скупитися, складе близько 1,5 тис. рублів. Цього вистачить на два кілограми м'яса, два кілограми риби й 30 кілограмів картоплі.

Про те, що в Росії буде реалізовано програму видачі продовольчих карток, на які можна буде придбати певні види харчових продуктів, нагадав у кулуарах засідання комісії з контролю за реалізацією передвиборної програми партії «Єдина Росія» глава Мінпромторгу Денис Мантуров. Його відомство вже погодило її основні принципи з Мінекономрозвитку і знайшло підтримку в особі Мінфіну. Програма може бути введена в дію з 2018 року. На неї передбачається витратити до 300 млрд. рублів. Утім, звідки їх взяти, міністри наразі не вирішили. «Що стосується джерел - ми з Мінфіном ще працюємо», - лише зазначив Мантуров.

Тема повернення до продовольчих карток в Росії не порушувалася з листопада 2015 року. Тоді з боку того ж Мінпромторгу була оприлюднена заява про впровадження з 2017 року так званих «електронних продовольчих сертифікатів». Їх принцип видачі і дії був узятий із США, де подібні інструменти існують із часів Великої депресії. Суть американської програми в тому, що на кожного незаможного (тобто громадянина, доходи якого не сягають $ 1,6 тис в місяць, - в тому числі іммігрантів) виділяється певна сума, яка, зазвичай, не перевищує $ 200 щомісяця. На ці гроші можна купувати алкоголь, тютюн, ліки, оплачувати житлові й транспортні послуги. Але, з огляду на те, що продовольчі товари в США коштують дешево, така субсидія принаймні дозволяє не померти з голоду. На такі програми виділяються десятки мільярдів доларів щорічно. Це, крім іншого, підтримує американських фермерів.

Російські чиновники ще не оголосили суми, на яку зможуть розраховувати їхні незаможні співгромадяни. Можливо, їх лякає прірва, яка розділяє можновладців із простими людьми? Як для прикладу - щомісячний оклад російського депутата становить 800 тис. рублів. У Росії з точки зору держави бідною вважається людина, яка отримує доходи, менші від прожиткового мінімуму. Ця межа бідності сягає приблизно 10 тис. рублів на місяць і до неї не дотягують десь 21-22 млн. росіян. Порушуючи тему продуктових карток півтори роки тому, представники Мінпромторгу казали про щомісячні виплати в розмірі 1,4 тис. рублів. Як і зараз, стверджувалося, що власники карток зможуть купувати товари певної категорії, переважно ті , що швидко псуються, зокрема, свіжі м'ясо і рибу, а також овочі і фрукти. Крупи і консерви в цю програму пропонується не включати.

Як зазначає начальник аналітичного департаменту КК «БК-Заощадження» Сергій Суверов, послуговуючись логікою чиновників, неважко порахувати, скільки з часом, тобто, до моменту початку дії програми в 2018 році, можуть становити державні дотації малозабезпеченим громадянам. З огляду на інфляцію в 5,4%, яка була зафіксована в 2016 році, і зростання споживчих цін в 4%, які обіцяє економічний блок уряду в цьому році, можна зробити висновок, що субсидії в цілому зростуть приблизно на 10%. Відповідно, розмір дотації зросте до 1,54 тис. рублів.

Утім, набагато сильніше росіян лякає не це. Якщо витрачати по 1,54 тис. рублів на кожного з 21-22 млн. малозабезпечених громадян щомісяця, то 300 млрд. рублів, які чиновники хочуть витратити в рамках цієї програми, вистачить щонайбільше на 9 місяців, а то й менше.

За матеріалами сайту: www.mk.ru