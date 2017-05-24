На 18 місць піднялася Україна у рейтингу відкритості даних

24.05.2017 Поділитися

Про це свідчать результати щорічного дослідження «Open Data Barometer» про стан розвитку відкритих даних в світі.

Відзначається, що за останній рік Україна значно поліпшила свої показники, піднявшись на 18 позицій у рейтингу. Також наголошується, що такий «стрибок» Україна здійснила разом із Грузією.

Також Україна зайняла 24 місце в рейтингу відкритості державних даних, піднявшись на 30 пунктів у порівнянні з торішнім результатом.

Згідно з рейтингом, перше місце в рейтингу зайняли Австралія і Тайвань із показниками відкритості даних у 79%. Далі йдуть Франція (73%), Великобританія (73%) і Канада (69%). Сусідні з Україною (49%) сходинки посіли Гонконг (50%) і Польща (47%). На такому ж рівні – 49% – відкритість даних в Австрії та Словенії. Росія знаходиться на 34 місці (43%).

Віктор Карпенко