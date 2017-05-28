На 18% зросли об’єми будівництва в Україні – Держстат

28.05.2017 Поділитися

У період із січня по квітень 2017 року будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17,8% – до 20,3 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, за даними установи, обсяги робіт із будівництва будівель за звітний період збільшилися на 18,5% – до 11,4мільярда гривень, у тому числі з будівництва житлових будинків – на 16,9%, до 6,3 мільярда гривень, із будівництва нежитлових будівель – на 20,7%, до 5 млрд гривень.

Роботи по будівництву інженерних споруд зросли на 17% – до 8,9 мільярда гривень. У Держстаті відзначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення в січні-квітні склали 81,3% від загального обсягу, в той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 9,9% і 8,8% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 20,4% – до 5,3 мільярда гривень, виконавши 26,1% від загального обсягу робіт в країні. У повідомленні Держстату відзначається, що зазначені дані наводяться без урахування анексованого Криму та Севастополя, а також Донбасу, де відбувається війна.

Як повідомлялося, в січні-березні 2017 року будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19,4% – до 14,2 мільярда гривень. У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт у порівнянні з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизилися на 14,9% – до 55,9 мільярда гривень.