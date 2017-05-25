На 2,4% збільшився ВВП України за 3 місяці 2017 року

25.05.2017 Поділитися

ВВП України в першому кварталі виріс на 2,4% в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Про це повідомили в Національному банку України (НБУ) сьогодні, 25 травня.

Регулятор відзначає, що показники економічного зростання близькі до його прогнозів.

Більш повільне зростання в порівнянні з кінцем минулого року пояснюється припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях, і збільшенням кількості промислових підприємств на непідконтрольних Україні територіях.

Разом із тим в НБУ очікують, що блокада не матиме істотного впливу на рівень інфляції. До кінця року інфляція може скоротитися до 9,1%.

Віктор Карпенко