На 29 місць опустилася Україна в рейтингу людського розвитку ООН

23.03.2017 Поділитися

Україна за рік опустилася в рейтингу ООН за Індексом людського розвитку на 29 позицій та розташувалася між Вірменією та Йорданією. Про це йдеться в доповіді Програми ООН про розвиток людського потенціалу за минулий рік.

Україна значно погіршила свої позиції порівняно з 2015 роком, тоді країна була на 55 місці. При цьому Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія складають першу п'ятірку держав з дуже високим рівнем людського розвитку у світі. США посідає десяте місце.

Основні показники, за якими визначався рейтинг держав: тривалість життя, тривалість та якість навчання, та валовий національний дохід на душу населення.

Також враховувалися дані про рівні соціальної захищеності, здоров'я й культурного розвитку населення, рівня злочинності, охорони навколишнього середовища, участі людей у прийнятті рішень.

В ООН відзначають, що за останні 25 років у всіх регіонах світу середні показники людського розвитку значно покращилися. Хоча третина населення Землі, як і раніше живе за межею мінімально допустимого рівня.

Віктор Карпенко