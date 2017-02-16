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На 33,5 млн грн Антимонопольний комітет збільшив конкурентоздатність полтавських товарів

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На 33,5 млн грн Антимонопольний комітет збільшив конкурентоздатність полтавських товарів

Голова Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Володимир Оніщенко під час прес-конференції розповів про збереження ринкових умов для полтавських товарів. 

— Обсяг товарів, яким ми поновили умови конкуренції у 2016 р., склав 33 495 760 грн. З них 25 819 440 грн — ринок роздрібної реалізації товарів, 7 554 720 грн — виробництво мінеральної води та 121,6 тис. грн — реалізація молокопродукції, — Оніщенко.

Економічний ефект від припинення правопорушень територіальним відділенням АМКУ склав 521 424 грн. З них 151 963 грн — ринок ЖКГ, 26 тис. 93 грн — ритуальні послуги, 229 тис. 968 грн — з ринок хлібу, 113,4 тис. грн — пасажирські перевезення.

Також за словами Оніщенка, за 2016 рік до управління надійшло 202 матеріали від поліції про порушення ринкових умов продажів, 29 справ мають наявні ознаки злочину.

Віктор Карпенко

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