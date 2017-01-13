На 6,9 млн грн поповнилися місцеві бюджети Полтавщини за адмінпослуги землевпорядників
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Протягом 2016 року землевпорядники області поповнили місцеві бюджети на 6,906 млн грн за надані громадянам та юридичним особам адміністративні послуги.
З цієї суми 6,735 млн грн надійшло за виконання завдань, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру. Інші 171,5 тис. грн місцеві бюджети отримали за здійснення державної експертизи землевпорядної документації – повідомляють в ГУ Держгеокадастру Полтавської області.
Як зазнають у службі, протягом 2016 року надійшло 265 924 заяв від користувачів. З них 170 041 заява була оброблена на безоплатній основі.
Найбільшим попитом користувалися запити щодо реєстрації землі і видачу витягів на підтвердження власності (40 723 заяви). 23 671 заява була отримала щодо грошової оцінки земельних ділянок. Також у службі підтвердили 21 151 рішення про передачу землі для ведення сільськогосподарської діяльності.
Відділ моніторингу