На 6,9 млн грн поповнилися місцеві бюджети Полтавщини за адмінпослуги землевпорядників

13.01.2017 Поділитися

Протягом 2016 року землевпорядники області поповнили місцеві бюджети на 6,906 млн грн за надані громадянам та юридичним особам адміністративні послуги.

З цієї суми 6,735 млн грн надійшло за виконання завдань, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру. Інші 171,5 тис. грн місцеві бюджети отримали за здійснення державної експертизи землевпорядної документації – повідомляють в ГУ Держгеокадастру Полтавської області.

Як зазнають у службі, протягом 2016 року надійшло 265 924 заяв від користувачів. З них 170 041 заява була оброблена на безоплатній основі.

Найбільшим попитом користувалися запити щодо реєстрації землі і видачу витягів на підтвердження власності (40 723 заяви). 23 671 заява була отримала щодо грошової оцінки земельних ділянок. Також у службі підтвердили 21 151 рішення про передачу землі для ведення сільськогосподарської діяльності.

Відділ моніторингу