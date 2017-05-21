На $760 млн наторгувала Полтавщина за перші 3 місяці 2017 року

21.05.2017 Поділитися

Полтавське управління статистики навело дані, які свідчать, що за січень-березень цього року продаж товарів із області становить $532 млн США, імпорт – більше $228 млн.

У службі зазначають, що порівняно з цим самим періодом минулого року продаж став більшим на 54,9% (на $185,8 млн), імпорт — на 17,6% (на $35,2 млн).

Основу експорту Полтавщини склали мінеральні продукти — 47%, рослинні продукти — 18,4%, їжа — 9,7%, недорогоцінні метали та вироби з них — 6,5%.

Найбільше імпорту залучили зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Азербайджану та Росії.

Купівля продукції з ЄС склала $50,6 млн або 21,6% від загального обсягу, але став меншим порівняно з минулорічними показниками на 24,7%.

Серед придбаних товарів значна частка припала на мінерали — 51,7%, хімію та промисловість — 10%, машини, обладнання та механізми — 8,4%, готові харчові продукти — 7,2%.