На Більському городищі відновлять землянку скіфського часу

21.04.2017 Поділитися

Котелевський район в Полтавській області відомий в світі археології тим, що саме тут знаходиться Більське городище, знане на всю Україну та за її межами. Більське городище або місто Гелон – столиця царських скіфів - це єдиний комплекс скіфського часу (кінець VIII - початок III століть до нашої ери). Перші офіційні розкопки розпочалися тут 1906 року, проводив їх Василь Городцов, досліджувалися 22 кургани на околицях та окремі ділянки Західного укріплення. З того часу на території в 5271 га проводяться безкінечні розкопки, які дають вражаючі результати про побут і життя скіфів.

У 2009 році під час чергових розкопок археологи виявили, а пізніше дослідили скіфське житло-землянку в доволі гарному стані. Був розроблений проект реконструкції, який передбачає її цілковите відтворення.

Історико-культурний заповідник «Більськ» планує влітку цього року реставрувати землянку. Знаходитиметься вона біля в`їзду в городище, поруч з альтанкою.