На честь безвіза українські авіакомпанії запустили розпродаж квитків на європейські напрямки

11.06.2017 Поділитися

Авіакомпанія «KLM» запустила продаж квитків на рейси з Києва в міста Європи за ціною від $ 155 в обидва боки, а «МАУ» в ніч на 11 червня почне одноденну масштабний розпродаж 30 000 авіаквитків в Європу в честь введення безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Згідно з даними авіакомпанії «KLМ», квитки з Києва в Малагу і назад можна буде купити за ціною від $155, в Тулузу і Ліон – від $167, в Осло – від $178, в Лісабон, Валенсію, Аліканте, Дюссельдорф, Гетеборг, Гамбург, Копенгаген – від $189, в Марсель і Болонью – від $200, в Більбао – від $211. Така акція триватиме до 16 червня. Куплені квитки поширюються на рейси з вильотом у період жовтень 2017 – березень 2018.

Авіакомпанія МАУ повідомляє, що мінімальна вартість авіаквитків буде починатися від 763 грн. (Еквівалент $29) в одну сторону або від тисячі п'ятсот двадцять шість грн. (Еквівалент $58) туди-назад з урахуванням обов'язкових зборів.

Акційні квитки можна буде купити на прямі рейси з Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Вінниці та Чернівців в міста Європи, які виконуються в період з 12 по 30 червня 2017 року включно.

Зазначимо, що за перший день безвізу більше 800 українців поїхали до Європи без віз, лише 4 з них не пропустили.

Відділ моніторингу