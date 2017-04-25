На дорогах Полтавщини почали поправляти дорожні знаки
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Підрядні організації Служби автомобільних доріг (САД) Полтавської області проводять поправку дорожніх знаків на автошляхах загального користування. Після негоди, яка вирувала минулого тижня, частина знаків знаходиться в неналежному стані.
Як повідомляють в САД Полтавщини, поправка знаків, насамперед, проводиться на автодорогах державного значення, де спостерігається значна інтенсивність руху. Окрім знаків, тривають і роботи з прибирання доріг та узбіч від повалених унаслідок сильного вітру дерев. Подекуди під час падіння вони навіть пошкодили загороджувальні бар'єри на дорогах.
Дерева, як і знаки, прибирають, в першу чергу, на автодорогах державного значення.
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