На дорогах Полтавщини почали поправляти дорожні знаки

25.04.2017 Поділитися

Підрядні організації Служби автомобільних доріг (САД) Полтавської області проводять поправку дорожніх знаків на автошляхах загального користування. Після негоди, яка вирувала минулого тижня, частина знаків знаходиться в неналежному стані.

Як повідомляють в САД Полтавщини, поправка знаків, насамперед, проводиться на автодорогах державного значення, де спостерігається значна інтенсивність руху. Окрім знаків, тривають і роботи з прибирання доріг та узбіч від повалених унаслідок сильного вітру дерев. Подекуди під час падіння вони навіть пошкодили загороджувальні бар'єри на дорогах.

Дерева, як і знаки, прибирають, в першу чергу, на автодорогах державного значення.

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