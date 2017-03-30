На Миргородщині у старому колодязі правоохоронці знайшли тіло зниклого літнього чоловіка.

30.03.2017 Поділитися

За офіційними матеріалами, до відділу поліції на Миргородщині звернувся 60-річний чоловік з повідомленням про зникнення його 88-річного батька.

Він повідомив правоохоронцям про те, що його батько пішов з дому і до цього часу не повернувся.

28 березня в старому колодязі на території покинутого господарства, яке розташоване у цьому ж селі, правоохоронці виявили тіло 88-річного чоловіка. Обставини смерті чоловіка правоохоронцями.

На тілі не було виявлено ознак насильницької смерті, його було відправлено на експертизу.

В Миргородському відділі поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15років.