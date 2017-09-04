На Одещині СБУ затримала чергового прокурора-хабарника

04.09.2017

Служба безпеки України та Генпрокуратура затримали на хабарі працівника Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області. Про це повідомила прес-служба СБУ.

В ході слідчих дій було встановлено, що прокурор вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця за не поновлення раніше закритого кримінального провадження про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Хабарника затримали на гарячому під час отримання другої частини грошей у розмірі п’ятнадцятт тисяч гривень.

Наразі триває досудове слідство. Затриманому вже повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Відділ моніторингу