На Полтавщині через негоду сьогодні сталося кілька ДТП

19.04.2017 Поділитися

Через складні погодні умови на дорогах Полтавської області, сьогодні, 19 квітня, сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалися люди.

Як повідомив у Фейсбуці керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв, на автодорозі Полтава-Олександрія на території Козельщинського району сталася ДТП за участю легкового автомобіля "Шкода" та вантажівки "МАН". За попередніми даними, винуватцем став 46-річний водій "Шкоди", який виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення травмовано пасажира легковика.

На автодорозі Полтава-Красноград неподалік села Максимівка з траси злетіли кілька фур. За попередньою інформацією, потерпілих немає. А на цій же трасі біля села Мар'янівка перекинулася "Газель".

Крім того, мікроавтобус, який виїхав з Кременчука, потрапив в ДТП уже на території Харківської області, приблизно за 5 км від кордону з Полтавщиною. Внаслідок аварії там загинули чотири людини.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, біля Кременчука в натовп протестувальників в'їхав автомобіль, травмувавши трьох людей.

Сергій Муренець