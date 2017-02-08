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На Полтавщині ДСНС врятувала 107 осіб за минулий тиждень

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На Полтавщині ДСНС врятувала 107 осіб за минулий тиждень

За минулий тиждень, підрозділи ДСНС врятували 107 осіб та ліквідували 998 пожеж на Полтавщині.

З 29.01 по 5.02 підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій було здійснено низку заходів із запобігання надзвичайних ситуацій.

Загалом, від початку тижня, як стверджують рятувальники, було зафіксовано 1 363 надзвичайні події. У результаті вжитих заходів було врятовано 107 осіб, що потрапили в ситуації різної складності. Основною причиною стали пожежі та необережне поводження з вогнем.

Окрім цього, ліквідовано 998 пожеж та не допущено знищення вогнем 458 будівель та 50 одиниць техніки. Орієнтовані збитки, що могли бути у результаті не виконання рятувальних робіт могли становити 7 млн. 253 тис. грн.

Також рятувальниками було здійснено 127 виїздів, під час яких було виявлено та вилучено 652 вибухонебезпечні предмети, часів війни.

Відділ моніторингу 

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