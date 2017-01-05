На Полтавщині майже відсутня спортивно-реабілітаційна сфера для інвалідів – Сергій Чумак

05.01.2017 Поділитися

Голова Полтавської обласної організації інвалідів Сергій Чумак розповів про труднощі розвитку реабілітаційно-спортивного сектору для інвалідів та людей з обмеженими можливостями.

За його словами, Полтавщина, як і ряд інших областей мають майже атрофовану систему фінансування та залучення держави у справи реабілітації інвалідів та розвитку паралімпійського спорту в регіоні.

– Станом на 2016 рік у Полтавській та ряді інших областей склалася невтішна ситуація з відсутністю втручання держави у справи інвалідів. Особливо це стосується реабілітаційної сфери. Перше і найголовніше, що можна сказати – у нас немає центрів зі спортивно-реабілітаційним направленням. За останні роки, попри всі намагання організації інвалідів звернути увагу влади на цю проблему, адекватної відповіді так і не надійшло.

Чумак стверджує, що аналогічна ситуація склалася і з паралімпійським спортом регіону.

– Наші паралімпійці змушені тренуватися на імпровізованих майданчиках і базах шкільних спортзалів, для прикладу. Останні декілька поїздок полтавських команд фінансувалися за рахунок міського та обласного бюджету та аж ніяк не державного. Але результативність і досягнення полтавських спортсменів вражають попри таке відношення.



Фото: Полтавські паралімпійці на Олімпіаді в Бразилії.

Темою для обговорення також стало фінансування реабілітаційно-спортивної сфери державою.

– У 2016 році від держави до області надійшло 26 тис. гривень і це за всі роки Незалежності. Хоча в бюджеті минулого року було прописано близько 320 млн. гривень на реабілітаційно-спортивну сферу для інвалідів та людей з обмеженими можливостями.

Він додав, що за таких умов можливо проводити лише обмежений спектр заходів.

– Через недостатнє фінансування та часткову відсутність уваги з боку держави, ми можемо впроваджувати лише малу частину ініціатив. Серед них: проведення лекцій та семінарів, навчальних робіт та просвітницькі заходи.

Довідково: За даними Полтавської обласної організації інвалідів, станом на 2016 рік, в регіоні зареєстровано 5783 інваліди різних груп, які мешкають в Кременчуцькому, Диканьському, Полтавському, Лубенському, Гадяцькому, Машівському, Чорнухінському, Новосанжарському, Зіньківському, Кобеляцькому, Пирятинському, Лохвицькому, Карлівському, Оржицькому, Хорольському, Котелевському, Шишацькому, Семенівському, Миргородському та Полтавському районах.

Олександр Гуцул