На Полтавщині не вистачає вакцин від сказу

12.02.2017 Поділитися

У Полтавській області зафіксовано високий рівень сказу диких тварин. Для його профілактики не вистачає вакцин.

За даними ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, на сьогоднішній день у регіоні постало проблемне питання імунізації диких тварин від сказу. Епідеміологи стверджують, що на один квадратний кілометр потребується 25 вакцин. Такі вакцини приймаються дикими тваринами перорально і убезпечують середовище від розповсюдження сказу.

На сьогоднішній день на Полтавщині не вистачає близько 330 тисяч доз вакцин. Вартість однієї становить близько 30 гривень.

Представники Держпродспоживслужби розповіли про збудники захворювання.

– Основними носіями вірусу сказу у дикій природі є лисиці. Вакцинацію необхідно проводити у весняний період, коли у них вже з’явилося потомство. Тоді і дорослі особини, і лисенята, коли приймають вакцину, можуть спокійно контактувати з тваринами з домогосподарств, і не буде небезпеки зараження, — пояснив начальник Держпродспоживслужби Геннадій Пікуль.

Нагадаємо, що на Полтавщині було виявлено зони стійкого розповсюдження вірусу.