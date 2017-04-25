​На Полтавщині розпочали профілактику сказу диких тварин

25.04.2017 Поділитися

На Полтавщині розпочали весняну кампанію з розкладання пероральної вакцини проти сказу. Кошти на її придбання виділили з обласного бюджету.

За інформацією прес-служби Полтавської ОДА, першу партію антирабічної вакцини для пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин "Броварабіc V-RG" у кількості 164,2 тисяч доз передали частині районів області для її розкладання на території мисливських угідь. Райони, які не отримали вакцини під час розподілу першої партії, були забезпечені нею пізніше. З 25 квітня ветеринарна служба розпочала другий етап розкладання пероральної вакцини для імунізації диких тварин.

Ці заходи проводяться задля профілактики сказу на теренах Полтавщини.