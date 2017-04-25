​На Полтавщині руйнується давній маєток, в якому знімали "Весілля в Малинівці"

25.04.2017 Поділитися

У Лубенському районі занепадає приміщення маєтку князя Щербатова XIXстоліття. Споруда відома тим, що саме в ній знімали знамениту в радянські часи першу музичну кінокомедію про громадянську війну "Весілля в Малинівці".

Про руйнування маєтку написала у Фейсбуці телеведуча Ольга Герасим'юк.

"Цей грандіозний палац у с. Хорошки Полтавської області... Без імені, без пам'яті, без уявлення про того князя, що походжав тут алеями свого парку, від якого не лишилося й сліду. Тільки кози набувають на його траві молоко...", - зазначила Герасим'юк.

Та хіба тільки ця пам'ятка архітектури Полтавщини у вкрай занедбаному стані? Той же маєток Муравйових-Апостолів у Хомутці на Миргородщині, піраміда-усипальниця князів Закревських у Березовій Рудці в Пирятинському районі. І цей список можна продовжувати.