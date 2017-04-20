На Полтавщині стартував проект Світового банку з працевлаштування малозабезпечених безробітних

20.04.2017 Поділитися

За підтримки Світового банку Міністерством соцполітики України було розпочато пілотний проект з працевлаштування безробітних громадян, що отримують державну соціальну допомогу та внутрішньо переміщених осіб.

Цей проект має назву «Рука допомоги», його реалізація проводитиметься в трьох областях – Полтавській, Харківські та Львівській. Основна мета – виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності, допомагаючи працевлаштуватись або започаткувати власну справу. Спираючись на закон «Про зайнятість населення», планується використати механізм пільгового працевлаштування цих категорій громадян. А саме, надання тимчасових оплачуваних громадських робіт, видача безвідсоткового кредиту для створення власного бізнесу.

За словами Віталія Музиченка, директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України, проект дасть змогу непрацюючим громадянам взяти відповідальність за себе і свою сім`ю, а місцеві центри зайнятості та органи влади нададуть їм всебічну юридичну й адміністративну допомогу. Адже це дуже важливо, щоб на ринок праці поверталися довготривалі безробітні, а не чекали грошей від держави.

За результатами цієї програми, що завершиться у 2018 році, буде розроблено законопроект з розповсюдження успішного досвіду по всій Україні. Запровадивши нові механізми, можна очікувати суттєвого зниження рівня безробіття та зменшення соціальної напруги в областях, де відбувається скорочення робітників через спад виробництва.

http://www.adm-pl.gov.ua