На Полтавщині зафіксували шосту хвилю АЧС
1980
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У Полтавській області було зафіксовано чергову хвилю африканської чуми свиней.
За інформацією головного управління Держспоживслужби Полтавської області, в одному з господарств Чутівського району був зареєстрований випадок захворювання та смерті свині.
У Державному науково-дослідницькому інституті ветеринарно-санітарною експертизою був підтверджений діагноз АЧС.
В осередку захворювання наразі проводяться заходи із локалізації та недопущення розповсюдження вірусу.
Довідково:
Нещодавно, на Дніпропетровщині було зафіксовано масове зараження. Ознаки захворювання було виявлено у 400 свиней.