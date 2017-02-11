На Полтавщині зафіксували шосту хвилю АЧС

11.02.2017 Поділитися

У Полтавській області було зафіксовано чергову хвилю африканської чуми свиней.

За інформацією головного управління Держспоживслужби Полтавської області, в одному з господарств Чутівського району був зареєстрований випадок захворювання та смерті свині.

У Державному науково-дослідницькому інституті ветеринарно-санітарною експертизою був підтверджений діагноз АЧС.

В осередку захворювання наразі проводяться заходи із локалізації та недопущення розповсюдження вірусу.

Довідково:

Нещодавно, на Дніпропетровщині було зафіксовано масове зараження. Ознаки захворювання було виявлено у 400 свиней.