На Полтавщині замість 670 сміттезвалищ створять 20 полігонів

20.04.2017 Поділитися

Комісія Полтавської обласної ради з питань ЖКГ затвердила Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами на 2017-2021 рр. Вона передбачає створення на території області 20 сміттєвих полігонів.

За повідомленням прес-служби Полтавської ОДА, відповідно до затвердженої програми, область буде поділена на 5 субрегіонів, на території яких у майбутньому будуть створені такі полігони. Це Хорольський, Кременчуцький, Пирятинський, Гадяцький та Полтавський райони. Поки що в області налічується 670 сміттєзвалищ.

"З 670 сміттєзвалищ поступово хочемо вийти на 150. Потім – на 19-20 районних полігонів з сортувально-перевантажувальними станціями та 3-4 крупними субрегіональними полігонами в області, на яких розміщуватимуться сміттєпереробні заводи", – повідомив начальник управління ЖКГ Едуард Рева.

Згідно попередніх розрахунків, для будівництва одного полігону потрібно 17 млн євро. На придбання спецтехніки, контейнерів, сортувальні станції – 53 млн євро. Найкраща ситуація в Горішних Плавнях, де вже виготовили проектну документацію. Також вже знайдена земельна ділянка та виділено для будівництва полігону 50 млн грн. з необхідних 250 млн грн.