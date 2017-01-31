На що міськрада витратить цьогорічний бюджет Полтави

31.01.2017 Поділитися

На сьогоднішній сесії Полтавської міської ради затвердили цьогорічний бюджет. Відомо, що обсяг видаткової частини міського бюджету на 2017 рік визначено в сумі 2,5 млрд грн.

Щодо видатків бюджету на 2017-й рік, то розрахунок прогнозованого обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати та потреб на оплату комунальних послуг та енергоносіїв і становить 2523085,0 тис. грн із зростанням 8,2% порівняно з виконанням 2016 року.

На освітню галузь виділять 651783 тис. грн, а на охорону здоров’я передбачено 359198,4 тис. грн.

Обсяг коштів на соціальний захист та забезпечення передбачено у сумі 86460,5 тис. грн. На галузь культури цьогоріч передбачено видатки у сумі 73945,2 тис. грн, «Фізична культура і спорт» — 31632,8 тис. грн. На житлово-комунальне господарство міста планують використати 199035,3 тис. грн, на утримання та розвиток інфраструктури доріг передбачено кошти в сумі 160000 тис. грн.

Віктор Карпенко