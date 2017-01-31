Закрити
Робота журналістом
 
 
  •  

На що міськрада витратить цьогорічний бюджет Полтави

770
Поділитися
На що міськрада витратить цьогорічний бюджет Полтави

На сьогоднішній сесії Полтавської міської ради затвердили цьогорічний бюджет. Відомо, що обсяг видаткової частини міського бюджету на 2017 рік визначено в сумі 2,5 млрд грн.  

Щодо видатків бюджету на 2017-й рік, то розрахунок прогнозованого обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати та потреб на оплату комунальних послуг та енергоносіїв і становить 2523085,0 тис. грн із зростанням 8,2% порівняно з виконанням 2016 року.

На освітню галузь виділять 651783 тис. грн, а на охорону здоров’я передбачено 359198,4 тис. грн.

Обсяг коштів на соціальний захист та забезпечення передбачено у сумі 86460,5 тис. грн. На галузь культури цьогоріч передбачено видатки у сумі 73945,2 тис. грн, «Фізична культура і спорт» — 31632,8 тис. грн. На житлово-комунальне господарство міста планують використати 199035,3 тис. грн, на утримання та розвиток інфраструктури доріг передбачено кошти в сумі 160000 тис. грн.

Віктор Карпенко

Якщо ви помітили помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це наше видання.

Коментарі