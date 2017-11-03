На українських АЗС закінчується пальне: ціни зростатимуть далі

03.11.2017

Поставки бензину з Білорусі в жовтні скоротились на 91%. Це призвело до дефіциту пального і спровокувало зростання цін на українських АЗС.

Споживання бензину А-92 в Україні становить 80-85 тис. т на місяць. З них на імпорт припадає 40-45 тис. т. Переважно бензин постачають із Білорусі.

Скоротились у жовтні також поставки бензину А-95: 10,5 тис. т проти середньомісячних 40 тис.

Різке зниження поставок пов'язане з плановим ремонтом на Мозирському НПЗ. Крім того, у вересні закінчились більшість договорів з українськими компаніями.

Брак А-95 мережі АЗС компенсували збільшенням втричі імпорту з Литви. Мережа WOG почала імпортувати А-92 по морю з Румунії.

"92-й знайти важко. Є дефіцит. Доводиться звертатися до джерел, до яких раніше не зверталися", - підтвердив співробітник однієї з компаній.

"Нестача білоруських поставок разом зы зростанням світових цін утримуватиме цінове напруження в Україні протягом усього листопада. Ціни на заправках зростатимуть", - говорить директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.