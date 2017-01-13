На «Вечорницях» полтавців пригощали варениками та кашею

13.01.2017 Поділитися

У центрі Полтаві розпочався фестиваль «Новорічні вечорниці».

На заході артисти разом з глядачами співали щедрівки. В рамках свята проводилися конкурси та розіграш призів. Також гостей свята пригощають варениками.

Захід вже став традиційним та проходить щороку в переддень Старого нового року.

Захід вібдувається на Театральній площі, біля Драмтеатру імені М.В. Гоголя.Анонсувалося, що сьогодні відбудеться закриття новорічної ялинки, проте його вирішили відкласти на Водохреща, 19 січня.

Віктор Карпенко