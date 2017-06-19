На зборах «Ворскла» зіграє проти хорватів, румунів і словенців

19.06.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» вже два дні тренується після виходу з відпустки та проходять медогляд. А тим часом у клубі вже попередньо домовилися про товариські поєдинки, які «біло-зелені» проведуть у Словенії.

25 червня «Ворскла» відбуває з Полтави до Словенії, де пройде перший навчально-тренувальний збір команди Василя Сачка. Готуватимуться до нового сезону полтавці в уже облюбленій Рогашці Слатіні.

Так, прес-служба полтавської команди повідомляє про попередні домовленості щодо спарингів у Словенії. Так, 28 червня «Ворскла» зіграє проти румунського «Волунтарі», 1 липня запланований поєдинок з хорватським «Рудешем», через 4 дні спаринг зі ще одним хорватським клубом – «Істрою». 8 липня пройде остання товариська гра на перших зборах. Тоді команда Сачка зійдеться зі словенським «Целє».

У клубі пообіцяли оприлюднити остаточний список спаринг-партнерів по прибуттю до Словенії.

Віктор Карпенко