НАБУ підозрює екс-заступника Яреми у причетності до офшорних рахунків
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Антикорупційне бюро підозрює, що Герасимюк у березні-грудні 2014 року міг отримувати неправомірну вигоду, пише «Главком».
Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасимюка у причетності до виведення грошових коштів в офшори.
Про це свідчить рішення Солом’янського районного суду Києва.
Зокрема суд дозволив НАБУ запросити в Латвії інформацію про банківські рахунки офшорних компаній Smartus Business LLP і Wiorex Trade S. A.
Антикорупційне бюро підозрює, що Герасимюк у березні–грудні 2014 року міг отримувати неправомірну вигоду, яку передав на зазначені рахунки. У подальшому з них оплачували придбання нерухомості за кордоном, закордонну освіту дочки, а також через них відбувалося «відмивання» коштів.
Іншим рішенням суд також надав слідчим доступ до документів компаній Berly Trade Ltd і Itaco Alliance на Сейшельських островах.
Герасимюк обіймав посаду заступника генерального прокурора Віталія Яреми в червні-грудні 2014 року.