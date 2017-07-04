НАБУ підозрює екс-заступника Яреми у причетності до офшорних рахунків

04.07.2017 Поділитися

Антикорупційне бюро підозрює, що Герасимюк у березні-грудні 2014 року міг отримувати неправомірну вигоду, пише «Главком».

Національне антикорупційне бюро України підозрює колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасимюка у причетності до виведення грошових коштів в офшори.

Про це свідчить рішення Солом’янського районного суду Києва.

Зокрема суд дозволив НАБУ запросити в Латвії інформацію про банківські рахунки офшорних компаній Smartus Business LLP і Wiorex Trade S. A.

Антикорупційне бюро підозрює, що Герасимюк у березні–грудні 2014 року міг отримувати неправомірну вигоду, яку передав на зазначені рахунки. У подальшому з них оплачували придбання нерухомості за кордоном, закордонну освіту дочки, а також через них відбувалося «відмивання» коштів.

Іншим рішенням суд також надав слідчим доступ до документів компаній Berly Trade Ltd і Itaco Alliance на Сейшельських островах.

Герасимюк обіймав посаду заступника генерального прокурора Віталія Яреми в червні-грудні 2014 року.