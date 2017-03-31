Нацкомісія запровадила щомісячну абонплату за газ

31.03.2017 Поділитися

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Плату з 1 квітня сплачуватимуть споживачі щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата нараховуватиметься на підставі приєднаної потужності кожного споживача (відповідно до типу газового лічильника). Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комісії, повідомляє прес-служба НКРЕКП.

Відповідно до рішення комісії, з 1 квітня споживачам нараховуватиметься плата за газ, як товар (4942 грн за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), а також окремо абонплата за користування приєднаними потужностями. У тариф буде закладено витрати ПАТ "Укртрансгаз" на транспортування газу, що становить приблизно 23% у загальній структурі.

Відповідно до даних НКРЕКП, побутові споживачі платитимуть значно менше, ніж промислові. Для прикладу, населення сплачуватиме ПАТ "Житомиргаз" 1,91 коп. за 1 кубометр на годину (без ПДВ), а промисловість - уже 5,23 коп.

Разом з тим, промислові та побутові споживачі ПАТ "Київгаз" сплачуватимуть однакову ціну - 1,27 коп. за 1 кубометр на годину (без ПДВ). Очікується, що протягом трьох років тарифи для населення та промисловості будуть вирівняні.

Як повідомлялося, за оцінкою НАК "Нафтогаз України" після встановлення плати за користування приєднаними потужностями кінцева ціна газу для споживачів може зрост