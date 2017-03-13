«Найкращий банкір» Порошенка піде зі своєї посади

13.03.2017 Поділитися

Глава Нацбанку Валерія Гонтарєва в найближчі місяці може покинути свій пост, повідомляє УНІАН.

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва особисто підтвердила, що чутки про її можливу відставку, які за два з половиною роки каденції регулярно мусуються в засобах масової інформації, на цей раз небезпідставні.

– Таке може бути, – сказала вона на прес-конференції, обіцяючи попередити про свою відставку заздалегідь.

– Офіційно Національний банк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили, і все правління НБУ працює як і раніше, – зазначила Гонтарєва.

Не вдаючись у подробиці, можна припустити, що заслуживши, м'яко кажучи, суперечливі оцінки українців глава НБУ втомилася і хоче на «заслужений відпочинок». При цьому, очевидно, що її відставка буде не завтра і не через місяць, так як відповідне повідомлення ще не надійшло, а за інформацією джерел, графік головного банкіра розписаний ще на кілька місяців.

Таким чином, час у Порошенка, який згідно з Конституцією має подати на затвердження Верховній Раді нового кандидата, поки є. Заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак зауважив, що Рада запросто набере необхідних 226 голосів за відставку Гонтаревої, проте чи буде така підтримка у нового кандидата, залежить від конкретної особистості.

Раніше «ОБ» писав про те, що нинішня глава НБУ причетна до відмивання 30 млрд грн. Наголошується, що Валерія Гонтарєва раніше співпрацювала з компаніями «з угрупування екс-президента Віктора Януковича і допомагала їм здійснювати підозрілі угоди», а також налагодила бізнес на ліквідації українських банків.

Віктор Карпенко