Намолив? Фото фешенебельного літака патріарха Кирила шокувало мережу

04.05.2017 Поділитися



Глава РПЦ Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург на бизнес-джете, обладающим повышенной комфортабельностью.



Самолет Legacy 600 VP-BGL компании "Сириус-Аэро" имеет на своем борту несколько спальных мест, оснащен спутниковым телефаксом, в нем есть телевизор и комфортабельные кресла.



Салон бизнес-джета, в котором Патриарх Кирилл летел из Москвы в Петербург, отделан под полированное дерево.

Епископ Русской православной церкви прибыл в Санкт-Петербург, чтобы провести божественную литургию в Александро-Невской лавре.



Соответствующие событие вызвало значительный резонанс в российском сегменте социальных сетей:



"Намолил!" – пишет Eugen Gladkov.



"Он ведь, поди, давным-давно уже имеет генеральский чин в ФСБ", – заявил Jose Amorales.



"В Каире папа Франциск отказался от бронированного автомобиля и передвигался на "Фиате". Патриарх Кирилл прилетел в Петербург на бизнес-джете", – заявил Рогозин-на-орбите.

"Гендиректор ЗАО РПЦ при ФСБ. КГБ отдыхает!" – резюмировал Юрий Петрович.

За матеріалами http://www.technosotnya.com/