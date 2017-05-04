Намолив? Фото фешенебельного літака патріарха Кирила шокувало мережу
|Поділитися
Глава РПЦ Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург на бизнес-джете, обладающим повышенной комфортабельностью.
Самолет Legacy 600 VP-BGL компании "Сириус-Аэро" имеет на своем борту несколько спальных мест, оснащен спутниковым телефаксом, в нем есть телевизор и комфортабельные кресла.
Салон бизнес-джета, в котором Патриарх Кирилл летел из Москвы в Петербург,
отделан под полированное дерево.
Епископ Русской православной церкви прибыл в Санкт-Петербург, чтобы провести божественную литургию в Александро-Невской лавре.
Соответствующие событие вызвало значительный резонанс в российском сегменте социальных сетей:
"Намолил!" – пишет Eugen Gladkov.
"Он ведь, поди, давным-давно уже имеет генеральский чин в ФСБ", – заявил Jose Amorales.
"В Каире папа Франциск отказался от бронированного автомобиля и передвигался на "Фиате". Патриарх Кирилл прилетел в Петербург на бизнес-джете", – заявил Рогозин-на-орбите.
"Гендиректор ЗАО РПЦ при ФСБ. КГБ отдыхает!" – резюмировал Юрий Петрович.
За матеріалами http://www.technosotnya.com/