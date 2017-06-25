Нападник Юрій Коломоєць повертається до «Ворскли»

25.06.2017 Поділитися

Форвард, який забив два м’ячі у ворота київського «Динамо» у минулому сезоні, повертається до Полтави, пише прес-служба клубу.

Відомо, що з футболістом підписали контракт на один рік з опцією продовження угоди.

У зимове міжсезоння через борги «біло-зелених» по зарплаті, Юрій Коломоєць перейшов в угорський «МТК», де провів півроку. Кілька днів тому нападник знову повернувся до Полтави.

Коломоєць прийшов до «Ворскли» у грудні 2015. В сезоні 2015/16 зіграв за «Ворсклу» 21 гру, забивши 5 голів. У першій частині сезону 2016/17 нападник зіграв 21 матч у чемпіонаті та Кубку України, забив 8 голів.

Віктор Карпенко