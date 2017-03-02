«Народний Фронт» залучає шаманів для перемоги на виборах
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«Надзвичайні новини» опублікували відео, як у Мін’юсті «відрами» збирають гроші з
пенсіонерів.
Це – одна з будівель міністерства юстиції України.
Субота. Тут вихідний, але натовп чомусь пливе всередину. Що ж там відбувається?
І хто ці люди? В актовій залі мін юсту ніде яблуку впасти. Аудиторії, більшість
якої – літні люди, зі сцени розповідають про дивне
зцілення, а потім збирають із довірливих людей гроші відром, – пишуть журналісти.
Міністр
юстиції Павло Петренко, імовірно, почав закріплювати схеми нейропсихологічного впливу
на електорат. Цим перформансом із обдирання людей Мін’юст нагадує технологію, яку застосовувала деструктивна тоталітарна
секта Велике Біле Братство.
Лідерка руху Вікторія Преображенська (Марія Деві
Христос) заявляла, що «після початку української кризи, владу в Україні захопили
рептилоїди».
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