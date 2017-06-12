Наша молодь не сприймає Росію як агресора, – волонтер

12.06.2017 Поділитися

Волонтер Роман Донік вважає, що заборона російських інтернет-ресурсів позитивно вплине на підростаючу українську молодь.

Він стверджує, що головні досягнення санкції проти Росії – це удар по російській економіці. А окрім того, ще один позитивний момент заборони – це скорочення кількості молодих українців, які будуть користуватися соціальними мережами країни-агресора.

– Всі ці «ВКонтакте», «Яндекси», всі ці речі, які у нас з росіянами одні на двох... Як сіамські близнюки з одним тілом і двома головами. Одна голова – Україна, інша – РФ. А кровоносні судини між ними – одні й ті ж. Це не нормально, – наголосив волонтер.

На його думку, за ці 3 роки в Україні виросло нове покоління, яке через тісну інтеграцію із російськими соцмережами не сприймає Росію, як агресора.

– На початку війни у нас були діти 9-13 років, яким соцмережі були не особливо цікаві. Зараз їм по 12-16. У нас уже виросло покоління, яке в умовах війни все одно не сприймає Росію як агресора. Воно не бачить різниці. Воно як і раніше інтегровано, – стверджує Донік.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі «ВКонтакте» та «Однокласники» та інші російські ресурси терміном на 3 роки. Проте чимало інтернет-користувачів все знаходять способи, як обійти заборону.

Відділ моніторингу