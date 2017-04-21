Наші депутати - нормальні люди чи голохвастови?

21.04.2017 Поділитися

У Полтаві не вщухають пристрасті, які почалися 5 квітня “бойовими” діями в Газетній арці. Про це вже відомо всьому світу, адже активісти створили в соцмережі сторінки “Штаб спротиву. Полтава”, “Революція Полтава”. Будівля Полтавської міської ради перетворена на сучасний народний “Смольний”, в якому різнопланові події відбуваються практично цілодобово: виставки, кінопрем’єри, семінари, лекції для полтавців у Відкритому університеті міської ради; почав діяти Полтавський антикорупційний портал...

Лихоманить і чиновників. З’явилися судові позови до журналістів. Місцеві обранці починають з’ясовувати грошові стосунки: хтось комусь заплатив 100 тис. грн. за вихід із однієї із фракцій міської ради, хтось комусь - 500 тис. доларів за 2 гектари землі...

У Києві на вищому партійному рівні БПП засудила ненародні дії представників своєї політсили, запропонувавши їм скласти мандати депутатів Полтавської міської і навіть обласної ради. Такої “борзості” наші місцеві обранці не очікували. Почали виправдовуватися, звинувачувати когось іншого й не хочуть складати депутатські мандати. На вищому рівні, відповідно, повідомили, що полтавцям самостійно слід розпочати процедуру відкликання своїх депутатів, а партійні структури допоможуть юридично сформувати ініціативні групи та забезпечити подальшу роботу в цьому напрямку. Після такого неподобства деяких депутатів Полтавської міської ради помічали не лише в кабінетах вищого партійного керівництва в Києві, а навіть у кулуарах... Верховної Ради України. Процес іде і починає... бігти.

Народний депутат України полтавець Костянтин Іщейкін так прокоментував ситуацію: “Дуже радує, що позиція на найвищому рівні така ж, як і моя, і полтавців, які страждають від бездіяльності та ганебної поведінки депутатів місцевого рівня. Ці люди не достойні бути депутатами і дискредитувати відповідальну посаду, на яку вони обиралися із зовсім іншими гаслами і з обов’язком дбати про місто, а не руйнувати його. Це сором, від якого нормальні люди самі йдуть, а не чекають поки їх викинуть як Голохвастова”.

Інший полтавець народний депутат України Сергій Каплін 13 квітня на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив полтавцям: “Ми продовжимо вимагати перевибори мера, перевибори міськради, покарання за підкуп виборців і всі злочини МММ (тут перша літера М - мафія, інші дві літери М - перші літери відомих лідерів міської ради - Авт.). МММ перетворилося в мімімі:). Ганьба!!!”

А тим часом ціла група народних депутатів України звернулася до Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. У зверненні зокрема говориться: “Звертаємось до Вас з приводу подій, які відбулися 5 квітня 2017 року в місті Полтаві, причиною яких стала абсолютна безвідповідальність та, ймовірно, корупційні дії полтавського міського голови разом з місцевими депутатами... Як зазначають у численних зверненнях полтавці, полтавський міський голова Мамай О.Ф. разом із окремими місцевими депутатами надає у власність підприємницьким структурам велику кількість об’єктів, котрі не належать до комунальної власності, а є спільним майном жителів будинків: підвали, та горища, наскрізні проїзди (арки) тощо... Такі дії мера, його заступників та місцевих депутатів можуть містити ознаки корупції.

Враховуючи зазначене, керуючись ст.16, 17 Закону України “Про статус народного депутата України, просимо:

1) провести першочергові перевірки електронних декларацій за 2016 рік Полтавського міського голови Мамая О.Ф., першого заступника міського голови Шевченка М.В., голови депутатської фракції Полтавської міської організації БПП “Солідарність” Матковського А.В. та інших депутатів Полтавської міської ради, які своїми рішеннями сприяли розвитку конфліктної ситуації навколо скандальної забудови за адресою вул. Соборності, 27 у м. Полтава;

2) провести перевірки щодо наявності конфлікту інтересів у полтавського міського голови, його заступників та депутатів міської ради при прийнятті рішень про надання у власність або користування суб’єктам підприємницької діяльності земельних ділянок та об’єктів нерухомості;

3) у разі порушення вжити заходів реагування;

4) повідомити про прийняті рішення та вжиті заходи в передбачений чинним законодавством строк”.

Під цим зверненням до Голови НАЗК підписалися 37 народних депутатів України.

Ігор Черчатий