Наступного понеділка на Полтавщині поминають померлих

18.04.2017 Поділитися

Відповідно до православних традицій на Полтавщині на 9-ий день після Великодня поминають померлих. У народі цей день називають Поминальний понеділок, а ще - Радуниця, Поминки, Проводи, Великоднє поминання, Гробки та ін.Цього дня у церквах проводять богослужіння,пов’язані з поминанням тих, хто відійшов у засвіти. І обов’язково відвідують кладовища, аби вшанувати пам'ять померлих родичів.

Етнографи стверджують, що в звичаях і віруваннях українців, пов'язаних зі смертю людини, простежується нашарування елементів різних часів і культурних рівнів: архаїчні язичницькі уявлення про смерть, загробне життя і вплив покійників на живих поєдналися з пізнішими християнськими й навіть радянськими, утворивши складний смислово-емоційний комплекс.

Обов'язком живих членів сім'ї здавна вважалося утримувати в належному порядку могили померлих, дбати, щоб на них були відповідні пам'ятники — дерев'яні або кам'яні хрести, надгробні плити і виконувалися узвичаєні традицією обряди. Порушення цих звичаїв вважалося провиною перед померлим, осуджувалося людьми.

Нині православна церква засуджує те, що на цвинтарях у Поминальний понеділок їдять і вживають спиртні напої.

Та недарма кажуть, що коли помирає людина, з нею помирає цілий світ, який вже ніколи-ніколи не повернути. Як образно й красиво про це сказав поет Євген Євтушенко.

«Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры…»

Людей неинтересных в мире нет.

Их судьбы как истории планет.

У каждой все особое, свое,

и нет планет, похожих на нее.



А если кто-то незаметно жил

и с этой незаметностью дружил,

он интересен был среди людей

самой неинтересностью своей.



У каждого - свой тайный личный мир.

Есть в мире этом самый лучший миг.

Есть в мире этом самый страшный час,

но это все неведомо для нас.



И, если умирает человек,

с ним умирает первый его снег,

и первый поцелуй, и первый бой...

Все это забирает он с собой.



Да, остаются книги и мосты,

машины и художников холсты,

да, многому остаться суждено,

но что-то ведь уходит все равно!



Таков закон безжалостной игры.

Не люди умирают, а миры.

Людей мы помним, грешных и земных.

А что мы знали, в сущности, о них?



Что знаем мы про братьев, про друзей,

что знаем о единственной своей?

И про отца родного своего

мы, зная все, не знаем ничего.



Уходят люди... Их не возвратить.

Их тайные миры не возродить.

И каждый раз мне хочется опять

от этой невозвратности кричать.



Евгений Евтушенко, 1961