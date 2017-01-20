Наукову роботу про будинок українського клубу презентували в Полтаві

20.01.2017 Поділитися

В Полтаві презентували історико-архітектурне дослідження ««Будинок українського клубу в Полтаві: пам’ятка історії доби національного відродження та Української революції».

Захід відбувся в Полтавському краєзнавчому музеї та зібрав істориків, мистецтвознавців та студентів міста.

Предметом дослідження став про будинок по вул. Стрітенській, 37, де раніше квартирувалась просвітницька організація українських націоналістів.

За словами авторів книги, ця архітектурна пам’ятка має велике значення для історії міста та країни загалом.

– В часи радянської влади, на всій території України ще діяла «Просвіта», проте на Полтавщині її заборонили. Саме тому українсько налаштовані полтавці створили її аналог «Український гурток», що таємно відстоював самостійницькі ідеї. На той час їхнім імпровізованим штабом був саме цей будинок, – розповідає один із авторів Олександр Супруненко.

Презентацію приурочено до відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. На неї завітали близько 50 учасників.

Олександр Гуцул