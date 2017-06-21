Навчання військових літаків «Блакитний тризуб-2017» пройшли на Полтавщині

21.06.2017 Поділитися

У Полтавській області пройшли навчання військових літаків. У ході випробувань перевірили всі види авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, зазначають у прес-центрі Генштабу ЗСУ.

Військові льотчики виконували завдання на протидію ППО, провели повітряні бої. У Генштабі відзначають, що навчання пройшли успішно, всі льотчики виконали поставлені перед ними завдання.

Відділ моніторингу