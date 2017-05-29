НБУ вже почав друкувати купюри номіналом 1 000 грн

29.05.2017 Поділитися

Незабаром в Україні буде представлена купюра номіналом 1 000 гривень. Саму банкноту вже надрукували, повідомляють у НБУ.

Стало відомо, що банкнотна фабрика вже виготовила купюру, яку планують представити незабаром, ймовірно, приурочивши до якогось свята.

Уточнюється, що було кілька варіантів оформлення банкноти. Наразі невідомо, який саме варіант був затверджений.

Нагадаємо, ще в 2016 році з'явилася інформація про можливість введення купюри номіналом 1 000 грн. Тоді представники Нацбанку підтвердили, що такі плани є, одна терміни введення банкноти не називалися. Крім того, представники НБУ спростували інформацію про те, що на купюрі буде зображений письменник Пантелеймон Куліш. Однак, так і не повідомили, чий портрет прикрасить банкноту.

Віктор Карпенко